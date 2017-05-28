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Александр Медведев: Гавриков в СКА? Давайте дождемся, как пройдут переговоры

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал возможный переход защитника «Локомотива» Владислава Гаврикова в армейский клуб.

- Владислав Гавриков может перейти в СКА?
- Давайте дождемся того, как пройдут переговоры. Надеюсь, будет хороший сюрприз, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 28 мая в Петербурге прошел парад в честь победы СКА в Кубке Гагарина-2017.

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