Руслан Корян: Не соображаю, что происходит, не понимаю, что мы в РФПЛ!
Нападающий «СКА-Хабаровска» Руслан Корян поделился эмоциями от выхода команды в РФПЛ.
– Не соображаю, что происходит, не понимаю, что мы в РФПЛ! Хочу поблагодарить всех, кто оказывал нам поддержку. Тех, кто в нас верил даже, когда мы опустились в ФНЛ на 5-е место, хотя таковых было немного. Спасибо хабаровским болельщикам, моей семье, родственникам, друзьям. Знаю, что за СКА болела половина Сочи – я ведь оттуда.
– Александр Довбня выдал топ-матч? Да! До этого он выдавал
такой, когда мы с «Лучом-Энергией» по пенальти прошли в четвертьфинале Кубка
России представлявшую РФПЛ «Томь» – Саша тогда четыре отбил. И сейчас ему
большое спасибо! Если бы Георгиев забил пенальти в конце первого тайма,
сценарий мог быть другим. «Оренбургу» нельзя было давать играть по счету, - передает слова Коряна «Матч ТВ».
Напомним, что «СКА-Хабаровск» в серии после матчевых пенальти переиграл «Оренбург» в ответной стыковой встрече за право выступать в премьер-лиге и по сумме двух игр в первые в своей истории вышел в РФПЛ.
Матч
Оренбург - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Парняков, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьёв (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 86)
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Димидко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Никифоров (Купчин, 98), Казанков
Незабитые пенальти
Георгиев (Оренбург), 39
Предупреждения:
Дюриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 - Димидко, 3; Казанков, 40; Никифоров, 93; Кобялко, 116
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция