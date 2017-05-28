Руслан Корян: Не соображаю, что происходит, не понимаю, что мы в РФПЛ!

Нападающий «СКА-Хабаровска» Руслан Корян поделился эмоциями от выхода команды в РФПЛ.

– Не соображаю, что происходит, не понимаю, что мы в РФПЛ! Хочу поблагодарить всех, кто оказывал нам поддержку. Тех, кто в нас верил даже, когда мы опустились в ФНЛ на 5-е место, хотя таковых было немного. Спасибо хабаровским болельщикам, моей семье, родственникам, друзьям. Знаю, что за СКА болела половина Сочи – я ведь оттуда.

– Александр Довбня выдал топ-матч? Да! До этого он выдавал такой, когда мы с «Лучом-Энергией» по пенальти прошли в четвертьфинале Кубка России представлявшую РФПЛ «Томь» – Саша тогда четыре отбил. И сейчас ему большое спасибо! Если бы Георгиев забил пенальти в конце первого тайма, сценарий мог быть другим. «Оренбургу» нельзя было давать играть по счету, - передает слова Коряна «Матч ТВ».



Напомним, что «СКА-Хабаровск» в серии после матчевых пенальти переиграл «Оренбург» в ответной стыковой встрече за право выступать в премьер-лиге и по сумме двух игр в первые в своей истории вышел в РФПЛ.