Александр Медведев: По Ковальчуку есть оптимизм, сегодня будет обсуждать контракт
Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал переход Вадима Шипачева в НХЛ и подписание Ильей Ковальчуком нового контракта.
- Шипачев не ушел, мы его в карты проиграли (смеется). Если придется и Дадонова за карточный долг отдать… Если серьезно, пока только Шипачев подписал. Никто другой раньше 1 июля не может.
- Оптимизма нет?
- По Ковальчуку почему нет оптимизма? Сегодня будет обсуждать, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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