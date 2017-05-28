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Александр Медведев: По Ковальчуку есть оптимизм, сегодня будет обсуждать контракт

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал переход Вадима Шипачева в НХЛ и подписание Ильей Ковальчуком нового контракта.

- Шипачев не ушел, мы его в карты проиграли (смеется). Если придется и Дадонова за карточный долг отдать… Если серьезно, пока только Шипачев подписал. Никто другой раньше 1 июля не может.

- Оптимизма нет?
- По Ковальчуку почему нет оптимизма? Сегодня будет обсуждать, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 28 мая прошел парад в честь победы СКА в Кубке Гагарина-2017.
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