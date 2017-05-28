Роберт Евдокимов: Наверное, мое время в «Оренбурге» закончилось
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился
впечатлениями после второго переходного матча за право выступать в премьер-лиге
против «СКА-Хабаровска». Напомним, что оба матча завершились вничью (0:0), а в
серии пенальти точнее оказались хабаровчане.
«Поздравляю Хабаровск с выходом в премьер-лигу, они решили
свою задачу, а мы этого сделать не смогли. Хочу извиниться перед болельщиками.
С одной стороны – это лучшие пять с половиной лет, с другой стороны – мы
вылетели из премьер-лиги. Тем не менее, мы показали городу, что такое премьер-лига
и хорошие команды.
Что касается игры, те кто считали, что игра будет легкой, были не правы. Мы играли лучше, доминировали, но не забили, за что и поплатились. Я хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, нынешнего генерального директора, президента клуба, всех болельщиков. Мое время в «Оренбурге», наверное, все-таки закончилось, - цитирует Евдокимова Урал56.Ру.
Основное и дополнительно время встречи завершились вничью – 0:0. На 39-й минуте матча полузащитник хозяев Благой Георгиев не реализовал пенальти.
В серии 11-метровых ударов
удачливее оказались футболисты «СКА-Хабаровска». После удара защитника
«Оренбурга» Андрея Малых свою команду спас голкипер Александр Довбня.
Первый матч противостояния двух
команд, который прошел в Хабаровске, завершился вничью – 0:0.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне выступит в РФПЛ, а «Оренбург» будет участвовать в первенстве ФНЛ.
Матч
Оренбург - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Парняков, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьёв (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 86)
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Димидко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Никифоров (Купчин, 98), Казанков
Незабитые пенальти
Георгиев (Оренбург), 39
Предупреждения:
Дюриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 - Димидко, 3; Казанков, 40; Никифоров, 93; Кобялко, 116
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция