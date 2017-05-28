Роберт Евдокимов: Наверное, мое время в «Оренбурге» закончилось

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после второго переходного матча за право выступать в премьер-лиге против «СКА-Хабаровска». Напомним, что оба матча завершились вничью (0:0), а в серии пенальти точнее оказались хабаровчане.

«Поздравляю Хабаровск с выходом в премьер-лигу, они решили свою задачу, а мы этого сделать не смогли. Хочу извиниться перед болельщиками. С одной стороны – это лучшие пять с половиной лет, с другой стороны – мы вылетели из премьер-лиги. Тем не менее, мы показали городу, что такое премьер-лига и хорошие команды.

Что касается игры, те кто считали, что игра будет легкой, были не правы. Мы играли лучше, доминировали, но не забили, за что и поплатились. Я хочу поблагодарить за эти годы бывшего генерального директора, нынешнего генерального директора, президента клуба, всех болельщиков. Мое время в «Оренбурге», наверное, все-таки закончилось, - цитирует Евдокимова Урал56.Ру.

Основное и дополнительно время встречи завершились вничью – 0:0. На 39-й минуте матча полузащитник хозяев Благой Георгиев не реализовал пенальти.

В серии 11-метровых ударов удачливее оказались футболисты «СКА-Хабаровска». После удара защитника «Оренбурга» Андрея Малых свою команду спас голкипер Александр Довбня.

Первый матч противостояния двух команд, который прошел в Хабаровске, завершился вничью – 0:0.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне выступит в РФПЛ, а «Оренбург» будет участвовать в первенстве ФНЛ.