Унсуэ назначен главным тренером «Сельты»
Хуан Карлос Унсуэ возглавил тренерский штаб «Сельты». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Виго.
На тренерском посту 50-летний специалист сменил аргентинца Эдуардо Бериццо, решившего не продлевать контракт с клубом. Контракт Унсуэ с «Сельтой» рассчитан на два года.
Juan Carlos Unzué, entrenador del RC Celta para las dos próximas temporadas. ¡Bienvenido! #BenvidoUnzué 👉https://t.co/XIy3vRYklM pic.twitter.com/V73XhgKPLX— RC Celta (@RCCelta) 28 мая 2017 г.
Добавим, что Унсуэ являлся помощником главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике.
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