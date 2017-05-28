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Унсуэ назначен главным тренером «Сельты»

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Хуан Карлос Унсуэ возглавил тренерский штаб «Сельты». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Виго.

На тренерском посту 50-летний специалист сменил аргентинца Эдуардо Бериццо, решившего не продлевать контракт с клубом. Контракт Унсуэ с «Сельтой» рассчитан на два года.

Добавим, что Унсуэ являлся помощником главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике.

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