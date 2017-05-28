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Александр Медведев: Не так много школ с такой богатой историей, как в Новокузнецке

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал исключение новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.

Если говорить по существу, я считаю: если нет команды КХЛ, неважно, в Новокузнецке или другом городе, вертикаль от детской школы через молодежную ломается. Не так много школ с такой богатой историей, как в Новокузнецке. Дай бог, чтобы она осталась и продолжала рождать таланты. Но делать это будет гораздо труднее, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, КХЛ приняла решение исключить новокузнецкий «Металлург» из КХЛ.

28 мая в Петербурге прошел парад в честь победы СКА в Кубке Гагарина-2017.

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