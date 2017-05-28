В минувшем сезоне болельщики нажгли пиротехники на 8,6 миллиона рублей

В минувшем сезоне премьер-лиги болельщики нажгли пиротехники на 8,6 миллиона рублей. Именно на такую сумму были оштрафованы все клубы.

Сомнительное первое место заняли фанаты «Спартака» – 3,7 млн. Второе – ЦСКА – 1,7 млн. Третье – «Зенита» – 1,25 млн.

Добавим, что 88% всех штрафов – болельщицкие нарушения. Не только за пиротехнику, но и за нецензурное скандирование (3,9 млн.), оскорбительные или несогласованные баннеры и другие нарушение дисциплинарного регламента (4,3 млн.).

Штрафы КДК