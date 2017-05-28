Каррера – самый недисциплинированный тренер премьер-лиги
В минувшем сезоне премьер-лиги КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Массимо Карреру на 220 тысяч рублей.
Второе и третье места делят Юрий Семин («Локомотив») и Рашид Рахимов («Терек») – по 90 тысяч рублей.
Отметим, что Каррера был оштрафован на 120 тысяч за выходы за пределы технической зоны и на 100 тысяч за неучастие в пресс-конференции и флеш-интервью.
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