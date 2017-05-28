ЦСКА во второй раз обыграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги ВТБ
Матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью»
завершился победой столичного клуба. Итоговый счет матча - 84:71 в пользу ЦСКА.
В составе победителей самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 20 очков. У «Локомотива-Кубани» 24 очка набрал Райан Брокхофф.
ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. Серия длится до трех побед одной из
команд. Третий матч состоится на площадке «Локомотива-Кубани» 31 мая.
«Советский» спорт» вел текстовую и видео трансляцию
матча.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала
Счет в серии: 2-0
Матч
ЦСКА - Локомотив-Кубань - 84:71
Место и дата
28 мая 17:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически