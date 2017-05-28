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ЦСКА во второй раз обыграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой столичного клуба. Итоговый счет матча  - 84:71 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 20 очков. У «Локомотива-Кубани» 24 очка набрал Райан Брокхофф.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. Серия длится до трех побед одной из команд. Третий матч состоится на площадке «Локомотива-Кубани» 31 мая.

«Советский» спорт» вел текстовую и видео трансляцию матча.

Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала

Матч

ЦСКА - Локомотив-Кубань - 84:71

Место и дата

28 мая 17:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 2-0

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