Андрей Гордеев: Я с самого начала говорил, что не надо бояться премьер-лиги

Бывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев прокомментировал выход команды в РФПЛ.

- У «СКА-Хабаровска» абсолютно нормальный потенциал в премьер-лиге. Я с самого начала говорил, что не надо бояться премьер-лиги. Есть костяк команды. Да, конечно, требуется усиление, но важно просто выходить и играть. Любой результат в премьер-лиге для «Хабаровска», на мой взгляд, будет все равно положительным. Но, конечно, надо настраиваться на то, что в премьер-лиге спрос совсем другой.

На самом деле в потенциал команды всегда верил, я верил в ребят и в то, что не деньги играют в футбол, важны хорошая организация, понимание игры. И очень рад, что так сложилось, что чьи-то мечты исполняются, и «СКА-Хабаровск» сейчас будет играть в премьер-лиге, - сказал Гордеев в интервью «Р-Спорт».



Напомним, что «СКА-Хабаровск» в серии после матчевых пенальти переиграл «Оренбург» в ответной стыковой встрече за право выступать в премьер-лиге и по сумме двух игр в первые в своей истории вышел в РФПЛ.