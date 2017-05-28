Андрей Гордеев: Я с самого начала говорил, что не надо бояться премьер-лиги
Бывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев прокомментировал выход команды в РФПЛ.
- У «СКА-Хабаровска» абсолютно нормальный потенциал в премьер-лиге. Я с самого начала говорил, что не надо бояться премьер-лиги. Есть костяк команды. Да, конечно, требуется усиление, но важно просто выходить и играть. Любой результат в премьер-лиге для «Хабаровска», на мой взгляд, будет все равно положительным. Но, конечно, надо настраиваться на то, что в премьер-лиге спрос совсем другой.
На самом деле в потенциал команды всегда верил, я верил в
ребят и в то, что не деньги играют в футбол, важны хорошая организация,
понимание игры. И очень рад, что так сложилось, что чьи-то мечты исполняются, и
«СКА-Хабаровск» сейчас будет играть в премьер-лиге, - сказал Гордеев в интервью «Р-Спорт».
Напомним, что «СКА-Хабаровск» в серии после матчевых пенальти переиграл «Оренбург» в ответной стыковой встрече за право выступать в премьер-лиге и по сумме двух игр в первые в своей истории вышел в РФПЛ.
Матч
Оренбург - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Парняков, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьёв (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 86)
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Димидко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Никифоров (Купчин, 98), Казанков
Незабитые пенальти
Георгиев (Оренбург), 39
Предупреждения:
Дюриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 - Димидко, 3; Казанков, 40; Никифоров, 93; Кобялко, 116
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция