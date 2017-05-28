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Дюмулен выиграл общий зачет «Джиро д’Италия», Закарин занял пятое место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершилась веломногодневка «Джиро д’Италия». Победителем общего зачет стал голландский спортсмен Том Дюмулен.

Завершающим этапом соревнований стала «разделка». Первым в гонке с раздельным стартом стал голландец Йос ван Эмден. На втором месте его соотечественник Том Дюмулен, третьим – итальянец Мануэль Квинциато.

Дюмулен стал победителем общего зачета. В тройку лучших попали также колумбиец Найро Кинтана и итальянец Винченцо Нибали. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» занял пятое место.

«Джиро д’Италия»
21-й этап
Монца – Милан
Гонка с раздельным стартом. 29,3 км

1. Йос ван Эмден (Голландия, Lotto NL-Jumbo) 33,08
2. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) + 0,15
3. Мануэль Квинциато (Италия, BMC) + 0,27
4. Василий Кириенко (Белоруссия, Sky) +0,31
5. Джоуи Росскопф (США, BMC) + 0,35
...33. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 1,49
...38. Максим Бельков (Россия, Катюша») + 1,54
...50. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело»)+ 2,27

Общий зачет

1. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – 90.34,54
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 0,31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 0,40
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 1,17
5. Ильнур Закарин (Россия, Катюша») + 1,56
6. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) + 3,11
7. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) + 3,41
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) + 7,04
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) + 8,10
10. Давиде Формоло (Италия, Cannondale-Drapac) + 15,17

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