AG стала чемпионом Warface Open Cup: Season XI
Команда AG стала победителем одиннадцатого сезона Warface Open Cup.
В финальном противостоянии AG переиграла коллектив ArenaStars со счетом 3:0 и выиграла 1 миллион рублей. Приз за второе место составил 400 000 рублей.
Команды Без_Понтов и Sluper заняли 3-4 места и заработали по 200 000 рублей.
Напомним, что AG становилась победителем 9-го и 10-го сезона Warface Open Cup.
LAN-финал Warface Open Cup: Season XI проходил с 26 по 28 мая в московском офисе Mail.Ru Group. Призовой фонд турнира составлял 2 миллиона рублей.
Запись финального для Warface Open Cup: Season XI:
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