«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли «Енисей» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 29-й минуте забил нападающий тульской команды Игорь Шевченко.

В первой встрече, которая прошла в Красноярске, тульская команда уступила подопечным Андрея Тихонова со счетом 1:2.

Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» смог сохранить прописку в российской премьер-лиге на будущий сезон. «Енисей» в следующем году выступит в первенстве ФНЛ.

Добавим, во втором матче переходного турнира «СКА-Хабаровск» в серии после матчевых пенальти переиграл «Оренбург» в ответной стыковой встрече за право выступать в премьер-лиге и по сумме двух игр в первые в своей истории вышел в РФПЛ.