«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли «Енисей» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 29-й минуте забил нападающий тульской команды Игорь Шевченко.
В первой встрече, которая прошла в Красноярске, тульская команда уступила подопечным Андрея Тихонова со счетом 1:2.
Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» смог сохранить прописку в российской премьер-лиге на будущий сезон. «Енисей» в следующем году выступит в первенстве ФНЛ.
Добавим, во втором матче переходного турнира «СКА-Хабаровск» в серии после матчевых пенальти переиграл «Оренбург» в ответной стыковой встрече за право выступать в премьер-лиге и по сумме двух игр в первые в своей истории вышел в РФПЛ.
Матч
Голы
Шевченко 29 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Денисов, Беляев, Григалава, Комбаров, Александров, Максимов (Шевченко, 8, Берхамов, 88), Боурчану, Горбатенко, Думбия, Расич (Власов, 78)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Саркисов, 53), Ланин, Семакин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Самодин (Малоян, 80)
Предупреждения:
Думбия, 63; Шевченко, 81; Комбаров, 84; Габулов, 90 - Ланин, 28; Козлов, 85
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
28 мая 18:00, Арсенал, Текстовая трансляция