Бресткое «Динамо» по пенальти обыграло солигорский «Шахтер» в финале Кубка Белоруссии

Финальный матч Кубка Белоруссии между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» завершился победой «Динамо». Основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее оказались динамовцы.

Финальный матч проходил в Немане. На 69-й минуте Виталий Лисакович вывел «Шахтер» вперед. На 82-й минуте сравнял результат Алексей Легчилин. В серии пенальти команда из Бреста победила со счетом 10:9.

Кубок Белоруссии

Финал

ЦСК «Неман» (Неман)

«Динамо» (Брест) – «Шахтер» (Солигорск) – 1:1, по пенальти – 10:9

Голы: Лисакович, 69 – Легчилин, 82.