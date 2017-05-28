Бресткое «Динамо» по пенальти обыграло солигорский «Шахтер» в финале Кубка Белоруссии
Финальный матч Кубка
Белоруссии между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» завершился победой
«Динамо». Основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1, а в серии пенальти
точнее оказались динамовцы.
Финальный матч
проходил в Немане. На 69-й минуте Виталий Лисакович вывел «Шахтер» вперед. На
82-й минуте сравнял результат Алексей Легчилин. В серии пенальти команда из
Бреста победила со счетом 10:9.
Кубок Белоруссии
Финал
ЦСК «Неман» (Неман)
«Динамо» (Брест) – «Шахтер»
(Солигорск) – 1:1, по пенальти – 10:9
Голы: Лисакович, 69 –
Легчилин, 82.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически