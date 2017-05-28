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Бресткое «Динамо» по пенальти обыграло солигорский «Шахтер» в финале Кубка Белоруссии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч Кубка Белоруссии между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» завершился победой «Динамо». Основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее оказались динамовцы.

Финальный матч проходил в Немане. На 69-й минуте Виталий Лисакович вывел «Шахтер» вперед. На 82-й минуте сравнял результат Алексей Легчилин. В серии пенальти команда из Бреста победила со счетом 10:9.

Кубок Белоруссии

Финал

ЦСК «Неман» (Неман)

«Динамо» (Брест) – «Шахтер» (Солигорск) – 1:1, по пенальти – 10:9

Голы: Лисакович, 69 – Легчилин, 82.

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