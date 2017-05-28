Россия уступила Бельгии и не сумела пробиться в элитный раунд женского Евро U-19

Женская сборная России Евро U-19 не сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Во втором матче элитного раунда россиянки проиграли сборной Бельгии (0:3) и потеряли шансы пробиться на турнир.

Чемпионат Европы

Женщины

U-19

Элитный раунд

2-й тур

Бельгия – Россия – 3:0

Голы: Гун, 13 , Абдюлай-Толоба, 32, Донт, 66.

Бельгия: Лихтфус, Аппермон, Тиссо, Донт (Горняк, 80), Абдюлай-Толоба, Гун, Аннес, Миссипо (Керкховс, 75), Ван Белле, Вейнантс (Рамдонк, 86), Сорее.

Россия: Н. Становова, Шкода, Волошина, Алексеева, Лихота, Рузина, Алпатова, Яковлева (Кузьмина, 68), Дубова (А. Самойленко, 46), Беспаликова, Куропаткина (Шишкина, 61).

После двух матчей у сборной России ноль очков.