Россия уступила Бельгии и не сумела пробиться в элитный раунд женского Евро U-19
Женская сборная России
Евро U-19 не сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Во втором
матче элитного раунда россиянки проиграли сборной Бельгии (0:3) и потеряли шансы
пробиться на турнир.
Чемпионат Европы
Женщины
U-19
Элитный раунд
2-й тур
Бельгия – Россия – 3:0
Голы: Гун,
13 , Абдюлай-Толоба, 32, Донт, 66.
Бельгия: Лихтфус, Аппермон, Тиссо, Донт (Горняк,
80), Абдюлай-Толоба, Гун, Аннес, Миссипо (Керкховс, 75), Ван Белле, Вейнантс
(Рамдонк, 86), Сорее.
Россия: Н. Становова, Шкода, Волошина, Алексеева,
Лихота, Рузина, Алпатова, Яковлева (Кузьмина, 68), Дубова (А. Самойленко, 46),
Беспаликова, Куропаткина (Шишкина, 61).
После двух матчей у
сборной России ноль очков.
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