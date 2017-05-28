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Макарова выбила Кербер на «Ролан Гаррос», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» будут играть в РФПЛ, Феттель победил в Монако. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. Радостная новость с «Ролан Гаррос». Екатерина Макарова выбила не кого-нибудь, а первую ракетку мира немку Анжелик Кербер. Из других результатов отметим победу Светланы Кузнецовой над американкой Кристиной Макхэйл.

2. «СКА-Хабаровск» впервые в истории вышел в премьер-лигу, обыграв по пенальти «Оренбург».

3. «Арсенал» обыграл «Енисей» и сумел удержаться в РФПЛ.

4. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Монако. Россиянин Даниил Квят не сумел финишировать.

5. Голландец Том Дюмулен стал победителем общего зачета «Джиро д’Италия». Россиянин Ильнур Закарин занял пятое место.

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