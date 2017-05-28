«Зенит» расторг контракт с Луческу
Мирча ЛуческуФото: ФК «Зенит»
Мирча Луческу покинул пост главного тренера «Зенита», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
- Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу, - говорится на официальном сайте клуба.
Напомним, Луческу стал главным тренером «Зенита» в мае 2016 года. Во главе команды румынский тренер выиграл Суперкубок России и дошел до 1/16 финала Лиги Европы.
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