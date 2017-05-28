Винус Уильямс обыграла Ванг и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда
«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между американкой Винус Уильямс и
китаянкой Кианг Ванг завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет
матча – 6:4, 7:6 (3) в пользу Уильямс.
Матч продолжался один
час и 40 минут. Уильямс сделала четыре эйса при двух у соперницы. При этом
Винус допустила девять двойных ошибок, Ванг ошиблась лишь раз.
Во втором раунде Уильямс
сыграет с японкой Куруми Нарой.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Уильямс В. (США) - Ванг К. (Китай) - 6:4, 7:6
Место и дата
28 мая 19:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически