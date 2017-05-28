Андрей Тихонов: Даже в ФНЛ не играют так прямолинейно, как Тула

На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер гостей Андрей Тихонов был недоволен судейством и игрой соперника.

– Как оцените судейство?

– Ну, если все об этом говорят...Вот вы как оцените судейство? Нормально? Ну и хорошо. Вы же сами прекрасно понимаете, о чем мы говорим. У вас никогда не будет претензий. У всех остальных будут, кроме вас.

– Насколько «Енисей» хотел попасть в премьер-лигу?

– Мы играли честно, у нас задача не стояла. И по игре мы были не хуже. Мы играли на выезде, плюс у «Арсенала» появился большой центральный нападающий, поэтому мы поставили трех защитников. Знали, что у «Арсенала» много длинных передач, даже у нас в ФНЛ так не играют, как Тула. В ФНЛ все пытаются играть в футбол. Не ожидал такой прямолинейной игры от «Арсенала».

В первой встрече, которая прошла в Красноярске, тульская команда уступила подопечным Андрея Тихонова со счетом 1:2.

Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» смог сохранить прописку в российской премьер-лиге на будущий сезон. «Енисей» в следующем году выступит в первенстве ФНЛ.