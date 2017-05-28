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«Наполи» обыграл «Сампдорию», но уступил «Роме» в борьбе за второе место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Наполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Наполи».

В составе победителей отличились Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье, Марек Гамшик и Хосе Кальехон. У «Сампдории» забивали Фабио Квальярелла и Рикардо Альварес.

В параллельном матче «Рома» обыграла «Дженоа» – 3:2. Таким образом, «Наполи» набрал 86 очков, занял третье место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. У «Ромы» на очко больше, римский клуб занял второе место и сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. «Сампдория» с 48 очками на десятом месте

Матч

Сампдория - Наполи - 2:4 (0:2)

Голы

Мертенс 36 (0:1). Инсинье 42 (0:2). Гамшик 49 (0:3). Квальярелла 50 (1:3). Кальехон 65 (1:4). Альварес 90 (2:4).

Состав

Сампдория: Пуджони, Скриньяр, Сильвестре, Реджини, Бережински, Фернандеш (Прат, 53), Торрейра (Паломбо, 66), Линетти, Баррето (Альварес, 77), Шик, Квальярелла

Наполи: Рейна, Кирикеш, Гулам, Хюсай, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 71), Зелински (Рог, 67), Гамшик (Джаккерини, 84), Мертенс, Кальехон, Инсинье

Предупреждения:

Скриньяр, 53 - нет

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

28 мая 19:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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