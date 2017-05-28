В последнем матче Тотти «Рома» на последних минутах вырвала победу у «Дженоа»
Футболисты «Ромы» на своем поле вырвала победу у «Дженоа» в заключительном туре чемпионата Италии (3:2).
Счет уже на 3-й минуте встречи открыл 16-летний нападающий
гостей Пьетро Пеллегри, став первым футболист, родившийся в 21 веке и
отличившийся забитым мячом в ведущих первенствах Старого света. На 10-й минуте
боснийский форвард римлян Эдин Джеко восстановил равновесие в счете. А на 74-й
полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси вывел свою команду вперед. Спустя
пять минут полузащитник «Дженоа» Дарко Лазович вновь сделал счет равным. Уже в компенсированное арбитром время победу «Роме» принес точный удар Диего Перотти.
Нападающий Франческо Тотти, проводивший свой последний матч в составе римского клуба, остался в запасе и вышел на поле только на 54-й минуте игры, заменив полузащитника Мохамеда Салаха.
Футболисты «Дженоа» провели встречу 38-го тура в специальных
футболках, посвященных нападающему римлян.
Напомним, Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в составе команды он провел 786 матчей и забил 307 голов. В завершившемся сезоне Тотти провел в составе «Ромы» 17 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.
«Рома», набрав 87 очков, заняла второе место в итоговой таблице серии А, обеспечив себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. «Дженоа» завершила чемпионат на 16-м месте, набрав за 38 матчей 36 очков.
Матч
Голы
Пеллегри 3 (0:1). Джеко 10 (1:1). Де Росси 73 (2:1). Лазович 78 (2:2). Перотти 90 (3:2).
Состав
Рома: Щесны, Эмерсон (Руй, 16), Фасио, Манолас, Рюдигер, Де Росси, Салах (Тотти, 54), Стротман, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 69), Джеко
Дженоа: Ламанна, Джентилетти, Бираши, Муньос, Лаксальт, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Велозу, Лазович, Палладино (Нинкович, 50), Пеллегри (Нтчам, 69)
Предупреждения:
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
28 мая 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция