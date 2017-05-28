В последнем матче Тотти «Рома» на последних минутах вырвала победу у «Дженоа»

Футболисты «Ромы» на своем поле вырвала победу у «Дженоа» в заключительном туре чемпионата Италии (3:2).

Счет уже на 3-й минуте встречи открыл 16-летний нападающий гостей Пьетро Пеллегри, став первым футболист, родившийся в 21 веке и отличившийся забитым мячом в ведущих первенствах Старого света. На 10-й минуте боснийский форвард римлян Эдин Джеко восстановил равновесие в счете. А на 74-й полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси вывел свою команду вперед. Спустя пять минут полузащитник «Дженоа» Дарко Лазович вновь сделал счет равным. Уже в компенсированное арбитром время победу «Роме» принес точный удар Диего Перотти.



Нападающий Франческо Тотти, проводивший свой последний матч в составе римского клуба, остался в запасе и вышел на поле только на 54-й минуте игры, заменив полузащитника Мохамеда Салаха.

Футболисты «Дженоа» провели встречу 38-го тура в специальных футболках, посвященных нападающему римлян.



Напомним, Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в составе команды он провел 786 матчей и забил 307 голов. В завершившемся сезоне Тотти провел в составе «Ромы» 17 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

«Рома», набрав 87 очков, заняла второе место в итоговой таблице серии А, обеспечив себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. «Дженоа» завершила чемпионат на 16-м месте, набрав за 38 матчей 36 очков.