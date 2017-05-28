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Сергей Кирьяков: Пусть Талалаев не попадается мне на глаза

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков передал привет своим критикам.

«Поздравляю всех, что мы решили задачу впервые в истории Тулы. Те, кто писал петиции, рисовал плакаты про чемоданы, пусть засунут себе этот плакат в одно место. Большой привет Талалаеву, суперэксперту. Это человек, который пиарится, он должен обращать внимание на то, как он работает в своём клубе, и пусть не суёт нос в наши дела. Увидя его, лично передам ему привет, и вы знаете, в какой форме. Пусть не попадается мне на глаза», – заявил Кирьяков.

Напомним, что весной на одном из матчей в Туле болельщики «Арсенала» вывесили баннер «Чемодан, вокзал, Орел», адресованный Кирьякову.

Андрей Тихонов: Даже в ФНЛ не играют так прямолинейно, как Тула

В первой встрече, которая прошла в Красноярске, тульская команда уступила подопечным Андрея Тихонова со счетом 1:2.

Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» смог сохранить прописку в российской премьер-лиге на будущий сезон. «Енисей» в следующем году выступит в первенстве ФНЛ.

Матч

Арсенал - Енисей - 1:0 (1:0)

Голы

Шевченко 29 (1:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Денисов, Беляев, Григалава, Комбаров, Александров, Максимов (Шевченко, 8, Берхамов, 88), Боурчану, Горбатенко, Думбия, Расич (Власов, 78)

Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Саркисов, 53), Ланин, Семакин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Самодин (Малоян, 80)

Предупреждения:

Думбия, 63; Шевченко, 81; Комбаров, 84; Габулов, 90 - Ланин, 28; Козлов, 85

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

28 мая 18:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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