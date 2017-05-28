Сергей Кирьяков: Пусть Талалаев не попадается мне на глаза

На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков передал привет своим критикам.

«Поздравляю всех, что мы решили задачу впервые в истории Тулы. Те, кто писал петиции, рисовал плакаты про чемоданы, пусть засунут себе этот плакат в одно место. Большой привет Талалаеву, суперэксперту. Это человек, который пиарится, он должен обращать внимание на то, как он работает в своём клубе, и пусть не суёт нос в наши дела. Увидя его, лично передам ему привет, и вы знаете, в какой форме. Пусть не попадается мне на глаза», – заявил Кирьяков.

Напомним, что весной на одном из матчей в Туле болельщики «Арсенала» вывесили баннер «Чемодан, вокзал, Орел», адресованный Кирьякову.

Андрей Тихонов: Даже в ФНЛ не играют так прямолинейно, как Тула

В первой встрече, которая прошла в Красноярске, тульская команда уступила подопечным Андрея Тихонова со счетом 1:2.

Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» смог сохранить прописку в российской премьер-лиге на будущий сезон. «Енисей» в следующем году выступит в первенстве ФНЛ.