Сергей Кирьяков: Пусть Талалаев не попадается мне на глаза
На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков передал привет своим критикам.
«Поздравляю всех, что мы решили задачу впервые в истории Тулы. Те, кто писал петиции, рисовал плакаты про чемоданы, пусть засунут себе этот плакат в одно место. Большой привет Талалаеву, суперэксперту. Это человек, который пиарится, он должен обращать внимание на то, как он работает в своём клубе, и пусть не суёт нос в наши дела. Увидя его, лично передам ему привет, и вы знаете, в какой форме. Пусть не попадается мне на глаза», – заявил Кирьяков.
Напомним, что весной на одном из матчей в Туле болельщики «Арсенала» вывесили баннер «Чемодан, вокзал, Орел», адресованный Кирьякову.
Андрей Тихонов: Даже в ФНЛ не играют так прямолинейно, как Тула
В первой встрече, которая прошла в Красноярске, тульская команда уступила подопечным Андрея Тихонова со счетом 1:2.
Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» смог сохранить прописку в российской премьер-лиге на будущий сезон. «Енисей» в следующем году выступит в первенстве ФНЛ.
Матч
Голы
Шевченко 29 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Денисов, Беляев, Григалава, Комбаров, Александров, Максимов (Шевченко, 8, Берхамов, 88), Боурчану, Горбатенко, Думбия, Расич (Власов, 78)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Саркисов, 53), Ланин, Семакин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Самодин (Малоян, 80)
Предупреждения:
Думбия, 63; Шевченко, 81; Комбаров, 84; Габулов, 90 - Ланин, 28; Козлов, 85
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
28 мая 18:00, Арсенал, Текстовая трансляция