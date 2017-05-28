Димитрис Итудис: ЦСКА был намного лучше соперника

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениям после матча 1/2 плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». Напомним, что его команда победила со счетом 84:71.

«Поздравляю команду со второй победой в серии и показанной игрой. Мы были намного лучше, особенно во второй половине. Мы лучше оборонялись, нам было, на что положиться, даже при том, что в какой-то момент у «Локо» было «+1». У соперников хорошая команда, но при всем уважении, мы играли лучше, мы заставили краснодарцев совершить 18 потерь, хорошо боролись на подборе, были изобретательны и мобильны.

Наше нападение вынуждало либо фолить, либо упускать открытые броски. Теперь мы едем в гости и понимаем, что серия заканчивается только после трех побед. Хочу снова поблагодарить болельщиков, которые нас сегодня здорово поддержали. Когда их собирается так много, когда они так болеют за команду, парни играют намного лучше», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Милош Теодосич, который набрал 20 очков. У «Локомотива-Кубани» 24 очка набрал Райан Брокхофф.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. Серия длится до трех побед одной из команд. Третий матч состоится на площадке «Локомотива-Кубани» 31 мая.