Сергей Кирьяков: Мы очень довольны, что решили задачу остаться в РФПЛ

На пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков посоветовал коллеге Андрею Тихонову заниматься своей командой.

– Всех с победой, кто искренне болел за нас, и кто неискренне болел, знаю, такие тоже есть в этом зале. Мы очень довольны, что решили задачу, это было непросто сделать. Даже «Оренбург», добившись приемлемого результата в первом матче, имел проблемы во втором.

Нет смысла говорить об игре, сегодня стояла задача победить и выжать из себя все, что осталось. Концовка чемпионата отняла очень много сил, нужно было подготовить ребят психологически, чтобы они не жалели себя. Максимов вышел с незалеченной травмой, остальные, насколько позволяло состояние, тоже отдавались игре полностью.

– Насколько команда изменится летом?

– Планов пока никаких, у меня заканчивается контракт. Думаю, сядем с руководством и все обсудим. Предварительное планирование было сделано, сейчас переведем дух и начнем работать. Конечно, нужно усиление, в этот сезон команда вошла с проблемами. Мы брали бесплатных игроков, сейчас уже нужно кого-то покупать.

– Андрей Тихонов сказал, что «Арсенал» играет длинными передачами, даже в ФНЛ так не играют.

– Андрей пусть занимается своей командой. Мы играли так, и это принесло нам результат. Мы не нацеливали футболистов безадресно играть длинными передачами, думаю, неправильно, что он так прокомментировал. Единственное, просили игроков обороны под прессингом избежать ошибок, сыграть попроще. Многое стояло на кону. За счёт длинных передач мы обезопасили себя в центральной зоне обороны.

– При счете 1:0 хотели удержать результат или забить второй?

– Поведя в счете, мы решали задачу. Игроки где-то физически подсели. Жесткой установки играть от обороны не было, по ситуации соперник должен был раскрываться, идти вперед, нам где-то силенок не хватало, чтобы организовать острые контратаки. Хотя во втором тайме Горбатенко мог забить. Игра забывается, остается результат.

В первой встрече, которая прошла в Красноярске, тульская команда уступила подопечным Андрея Тихонова со счетом 1:2.

Таким образом, по сумме двух матчей «Арсенал» смог сохранить прописку в российской премьер-лиге на будущий сезон. «Енисей» в следующем году выступит в первенстве ФНЛ.