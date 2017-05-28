Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА84 : 71Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0 (3:5)СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Дзюба: Если бы мог выбирать тренера, пригласил Клоппа, Боаша или Слуцкого

Источник:  РФСКомментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, с кем из тренеров ему хотелось бы поработать при возможности выбора.

«Если бы у меня был полный карт-бланш, кого из тренеров пригласил бы в свою команду? Выбирал бы из нескольких кандидатур. Мне очень нравится, как работает Юрген Клопп. Андре Виллаш-Боаша мог бы попросить вернуться. Или Леонида Викторовича Слуцкого позвать. Но к чему эти досужие рассуждения – давайте жить в реальных условиях, а не в виртуальном мире.

Как в команде относились к постоянным жалобам своего главного тренера на судей, газоны, федерацию и так далее?  То, что Мистер выносил на публику и то, что он говорил нам, это совсем разные вещи. Разбор игр внутри команды был очень жёстким и нелицеприятным – все ошибки выявлялись и препарировались. Теории было очень много. И, кстати, свои промахи он тоже всегда признаёт. А на жалобы, о которых вы говорите, человек, проведший в футболе 42 года, имеет полное право – они же, на мой взгляд, никогда не были беспредметными или необоснованными», – приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.

Напомним, что сегодня «Зенит» объявил о расторжении контракта с румынским наставником Мирчей Луческу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нигерийский форвард согласился перейти в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛНигерийский форвард согласился перейти в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Плакать не будем. Михаил Борзыкин – об отставке ЛуческуПлакать не будем. Михаил Борзыкин – об отставке ЛуческуСовет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.Михаил Боярский: Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменитсяНародный артист РСФСР Михаил Боярский поделился мнением об отставке главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.Артем Дзюба: Кокорин отличный парень, пусть СМИ и пытаются вылепить из него какого-то негодяяНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об игре полузащитника Олега Шатова и нападающего Александра Кокорина.Денис Глушаков: Ура! В Хабаровск полетим!Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал выход «СКА-Хабаровска» в РФПЛ.«Результат стыдный для меня». Неудачная карьера Луческу в России его же словами«Результат стыдный для меня». Неудачная карьера Луческу в России его же словамиКарьера Луческу в «Зените» подошла к концу, и ему далеко не все в России было по душе. «Советский спорт» вспомнил главные слова тренера.Манчини подписался на инстаграм «Зенита»Роберто Манчини, который в скором времени может возглавить «Зенит», подписался на официальный инстаграм петербургского клуба.Сергей Кирьяков: Мы очень довольны, что решили задачу остаться в РФПЛНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков посоветовал коллеге Андрею Тихонову заниматься своей командой.Сергей Кирьяков: Пусть Талалаев не попадается мне на глазаНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков передал привет своим критикам.Андрей Тихонов: Даже в ФНЛ не играют так прямолинейно, как ТулаНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер гостей Андрей Тихонов был недоволен судейством и игрой соперника.«Зенит» расторг контракт с Луческу«Зенит» расторг контракт с ЛуческуМирча Луческу покинул пост главного тренера «Зенита», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Макарова выбила Кербер на «Ролан Гаррос», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» будут играть в РФПЛ, Феттель победил в Монако. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛФутболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли «Енисей» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге со счетом 1:0.Андрей Гордеев: Я с самого начала говорил, что не надо бояться премьер-лигиБывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев прокомментировал выход команды в РФПЛ.Каррера – самый недисциплинированный тренер премьер-лигиВ минувшем сезоне премьер-лиги КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Массимо Карреру на 220 тысяч рублей.В минувшем сезоне болельщики нажгли пиротехники на 8,6 миллиона рублейВ минувшем сезоне премьер-лиги болельщики нажгли пиротехники на 8,6 миллиона рублей. Именно на такую сумму были оштрафованы все клубы.Жгут пиротехнику и ругаются матом. За что и на какие суммы штрафовал КДКЖгут пиротехнику и ругаются матом. За что и на какие суммы штрафовал КДК«Советский спорт» рассказывает, за что и на какие суммы КДК штрафовал клубы премьер-лиги в минувшем сезонеРоберт Евдокимов: Наверное, мое время в «Оренбурге» закончилосьГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после второго переходного матча за право выступать в премьер-лиге против «СКА-Хабаровска». Напомним, что оба матча завершились вничью (0:0), а в серии пенальти точнее оказались хабаровчане.Руслан Корян: Не соображаю, что происходит, не понимаю, что мы в РФПЛ!Нападающий «СКА-Хабаровска» Руслан Корян поделился эмоциями от выхода команды в РФПЛ.ВИДЕО ДНЯ: Радость футболистов «СКА-Хабаровска» после выхода в РФПЛ«СКА-Хабаровск» вышел в РФПЛ, обыграв по сумме двух матчей «Оренбург». Напомним, что оба стыковых матча завершились вничью (0:0), а в серии пенальти клуб из Хабаровска победил со счетом 5:3.
Футбол
Денис Глушаков: Ура! В Хабаровск полетим!
Теннис
Родина уступила Маттэк-Сэндз в первом раунде «Ролан Гаррос»
Футбол
Манчини подписался на инстаграм «Зенита»
Футбол
Артем Дзюба: Если бы мог выбирать тренера, пригласил Клоппа, Боаша или Слуцкого
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Андре Виллаш-Боаш
Андре Виллаш-Боашвсе новости
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости