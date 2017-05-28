Артем Дзюба: Если бы мог выбирать тренера, пригласил Клоппа, Боаша или Слуцкого

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, с кем из тренеров ему хотелось бы поработать при возможности выбора.

«Если бы у меня был полный карт-бланш, кого из тренеров пригласил бы в свою команду? Выбирал бы из нескольких кандидатур. Мне очень нравится, как работает Юрген Клопп. Андре Виллаш-Боаша мог бы попросить вернуться. Или Леонида Викторовича Слуцкого позвать. Но к чему эти досужие рассуждения – давайте жить в реальных условиях, а не в виртуальном мире.

Как в команде относились к постоянным жалобам своего главного тренера на судей, газоны, федерацию и так далее? То, что Мистер выносил на публику и то, что он говорил нам, это совсем разные вещи. Разбор игр внутри команды был очень жёстким и нелицеприятным – все ошибки выявлялись и препарировались. Теории было очень много. И, кстати, свои промахи он тоже всегда признаёт. А на жалобы, о которых вы говорите, человек, проведший в футболе 42 года, имеет полное право – они же, на мой взгляд, никогда не были беспредметными или необоснованными», – приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.

Напомним, что сегодня «Зенит» объявил о расторжении контракта с румынским наставником Мирчей Луческу.