Родина уступила Маттэк-Сэндз в первом раунде «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между россиянкой Евгенией Родиной и американкой Бетани Маттэк-Сэндз
завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:2 в
пользу Маттэк-Сэндз.
Матч продолжался один час и 22 минуты. Маттек-Сэндз
сделала три эйса при одной двойной ошибки. У Родиной семь двойных ошибок и ни
одного эйса.
В следующем раунде Маттек-Сэндз сыграет с чешкой
Петрой Квитовой.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Маттек-Сэндз Б. (США) - Родина Е. (Россия) - 7:5, 6:2
Место и дата
28 мая 20:00, , Онлайн-трансляция
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