Денис Глушаков: Ура! В Хабаровск полетим!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал выход «СКА-Хабаровска» в РФПЛ.
– Ураааааа! В Хабаровск полетим! – написал футболист в своем твиттере.
Сегодня футболисты «СКА-Хабаровска» в серии послематчевых пенальти переиграли «Оренбург» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге со счетом 5:3, в основное и дополнительное время была зафиксирована нулевая ничья. Первый матч противостояния, который прошел в Хабаровске, так же завершился вничью 0:0.
Ураааааа! В Хабаровск полетим!😂👍🏻— Denis Glushakov (@DGlushakov8) 28 мая 2017 г.
Матч
Оренбург - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Парняков, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьёв (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 86)
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Димидко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Никифоров (Купчин, 98), Казанков
Незабитые пенальти
Георгиев (Оренбург), 39
Предупреждения:
Дюриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 - Димидко, 3; Казанков, 40; Никифоров, 93; Кобялко, 116
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция