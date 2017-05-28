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Артем Дзюба: Кокорин отличный парень, пусть СМИ и пытаются вылепить из него какого-то негодяя

Источник:  РФСКомментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об игре полузащитника Олега Шатова и нападающего Александра Кокорина.

– Почему Кокорин или Шатов не прогрессируют так, как могли бы? Мне некорректно отвечать на подобный вопрос об одноклубниках. Могу только сказать, что Кокорин должен играть нападающего, а не инсайда. Он мучается на фланге. Плюс беспрецедентное общественное давление уверенности в себе никак не добавляет. А Шатову мешали травмы.

Саша вообще отличный парень, пусть СМИ и пытаются вылепить из него какого-то негодяя. Как он сам реагирует на все, что говорят и пишут? Старается не показывать вида, но, конечно, это все ужасно. У нас, к сожалению, любят впадать в крайности, и тех, кого вчера облизывали, сегодня с удовольствием поносят, а то и просто оскорбляют, ˜ приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС.

Напомним, что Кокорин в 27 матчах чемпионата РФПЛ за «Зенит» забил 5 мячей. Шатов провел 18 матчей в составе питерской команды, отметившись в них двумя голами.

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