Михаил Боярский: Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился мнением об отставке главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

- Что касается творческого потенциала Луческу, то я в нем никогда не сомневался, как, думаю, и те, кто с ним работал. Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится. Надежда на то, что вся беда была именно в нем, пока иллюзорная.

Следовало ли Луческу оставить и дать ему еще один шанс? Да. Полагаю, что так. С другой стороны, я не очень понимал, почему таких игроков, как Кержаков, нужно было выпускать лишь на последние минуты, - передает слова Боярского ТАСС.

Напомним, что совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

Напомним, Луческу стал главным тренером «Зенита» в мае 2016 года. Во главе команды румынский тренер выиграл Суперкубок России и дошел до 1/16 финала Лиги Европы.