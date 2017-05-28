Форвард «Дженоа» Пеллегри стал первым автором гола в европейских топ-лигах, родившимся в 21-м веке
«Рома» обыграла «Дженоа» в
матче 38-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2. В составе генуэзского клуба
отличился нападающий Пьетро Пеллегри.
Автору гола всего 16 лет.
Благодаря забитому мячу Пеллегри вошел в историю как первый автор гола в
европейских топ-чемпионатах, который родился в 21 веке. Кроме того, он стал и
самым молодым автором гола в топ-5 европейских лигах.
Отметим, что Пеллегри родился через восемь лет после дебюта в «Роме» Франческо Тотти, который сегодня провел последний матч за команду.
Матч
Голы
Пеллегри 3 (0:1). Джеко 10 (1:1). Де Росси 73 (2:1). Лазович 78 (2:2). Перотти 90 (3:2).
Состав
Рома: Щесны, Эмерсон (Руй, 16), Фасио, Манолас, Рюдигер, Де Росси, Салах (Тотти, 54), Стротман, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 69), Джеко
Дженоа: Ламанна, Джентилетти, Бираши, Муньос, Лаксальт, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Велозу, Лазович, Палладино (Нинкович, 50), Пеллегри (Нтчам, 69)
Предупреждения:
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
28 мая 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция