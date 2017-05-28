Форвард «Дженоа» Пеллегри стал первым автором гола в европейских топ-лигах, родившимся в 21-м веке

«Рома» обыграла «Дженоа» в матче 38-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2. В составе генуэзского клуба отличился нападающий Пьетро Пеллегри.

Автору гола всего 16 лет. Благодаря забитому мячу Пеллегри вошел в историю как первый автор гола в европейских топ-чемпионатах, который родился в 21 веке. Кроме того, он стал и самым молодым автором гола в топ-5 европейских лигах.

Отметим, что Пеллегри родился через восемь лет после дебюта в «Роме» Франческо Тотти, который сегодня провел последний матч за команду.