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TORNADO ENERGY стала победителем Wargaming.net League

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Команда TORNADO ENERGY выиграла турнир Wargaming.net League по World of Tanks.

В финале TORNADO ENERGY перестреляла коллектив DiNG со счетом 7:1. Чемпионы получат чек на 150 000 долларов, а серебряным призерам достанется 75 000 долларов.

Третье и четвёртое места поделили Elevate и Not So Serious. Команды получат по 27 500 долларов.

Гранд-финал Wargaming.net League проходил 27-28 мая в «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.

Запись финального дня гранд-финала Wargaming.net League:


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