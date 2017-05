TORNADO ENERGY стала победителем Wargaming.net League

Команда TORNADO ENERGY выиграла турнир Wargaming.net League по World of Tanks.



В финале TORNADO ENERGY перестреляла коллектив DiNG со счетом 7:1. Чемпионы получат чек на 150 000 долларов, а серебряным призерам достанется 75 000 долларов.

Третье и четвёртое места поделили Elevate и Not So Serious. Команды получат по 27 500 долларов.



Гранд-финал Wargaming.net League проходил 27-28 мая в «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.

Запись финального дня гранд-финала Wargaming.net League: