Президент Армении наградил Мхитаряна медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени
Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян получил государственную награду. Его наградил президент Армении Серж Саргсян.
Как сообщает «Новости-Армения», Генрих Мхитарян получил из
рук президента медаль «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
Напомним, что Мхитарян вместе с «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. В финале его команда обыграла «Аякс» (2:0), а Генрих забил один из мячей.
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