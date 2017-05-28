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Президент Армении наградил Мхитаряна медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени

Источник:  Новости-АрменияКомментарии

Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян получил государственную награду. Его наградил президент Армении Серж Саргсян.

Как сообщает «Новости-Армения», Генрих Мхитарян получил из рук президента медаль «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Напомним, что Мхитарян вместе с «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. В финале его команда обыграла «Аякс» (2:0), а Генрих забил один из мячей. 

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