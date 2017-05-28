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«УЭ Санта-Колома» обыграла ФК «Санта-Колома» в финале Кубка Андорры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялся финальный матч Кубка Андорры. «УЭ Санта-Колома» одержала победу в матче с ФК «Санта-Колома» со счетом 1:0.

Благодаря этой победе «УЭ Санта-Колома» завоевала путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. ФК «Санта-Колома» как чемпион страны сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Еще одна путевка от Андорры в квалификацию ЛЕ получит «Сан-Жулиа», которая стала второй в чемпионате

Кубок Андорры

Финал

ФК «Санта-Колома» - «УЭ Санта-Колома» - 0:1

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