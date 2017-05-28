Виталий Мутко: Главное, что стыковые матчи прошли в честной спортивной борьбе

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал стыковые матчи за право играть в РФПЛ.

- Главное, что все прошло в честной спортивной борьбе. Никакие факторы не повлияли на итоги. «СКА-Хабаровск» - сильная организованная команда. Надеюсь, это даст импульс развитию футбола на Дальнем Востоке. Тулу мы знаем. Это футбольный город. Там есть видение, как развивать футбол. Думаю, и у «Енисея» впереди хорошее будущее. Рад за Андрея Тихонова, что у него так быстро получилось создать команду, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что по итогам стыковых матчей в премьер-лиге следующего сезона выступят тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». В ФНЛ следующий сезон проведут красноярский «Енисей» и «Оренбург».