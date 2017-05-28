Цибулкова обыграла Арруабаррену и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между словачкой Доминикой Цибулковой и испанкой Ларой Арруабарреной
завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:1 в
пользу Цибулковой.
Матч продолжался один час и 22 минуты. Соперницы не
сделали ни одного эйса, у Доминики на одну двойную ошибку больше (4-3).
Во втором раунде Цибулкова сыграет с победителем пары
Унс Джабир (Тунис) – Ана Богдан (Румыния).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Арруабаррена Л. (Испания) - Цибулкова Д. (Словакия) - 2:6, 1:6
Место и дата
28 мая 21:00, , Онлайн-трансляция
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