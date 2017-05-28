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Цибулкова обыграла Арруабаррену и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между словачкой Доминикой Цибулковой и испанкой Ларой Арруабарреной завершился победой словацкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:1 в пользу Цибулковой.

Матч продолжался один час и 22 минуты. Соперницы не сделали ни одного эйса, у Доминики на одну двойную ошибку больше (4-3).

Во втором раунде Цибулкова сыграет с победителем пары Унс Джабир (Тунис) – Ана Богдан (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Арруабаррена Л. (Испания) - Цибулкова Д. (Словакия) - 2:6, 1:6

Место и дата

28 мая 21:00, , Онлайн-трансляция

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