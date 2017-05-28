Геннадий Орлов: Отставка Луческу – революционный ход, идет обновление «Зенита»

Известный телекомментатор, мастер спорта Геннадий Орлов прокомментировал отставку главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

– Это логичное решение. Пришел новый президент, новый спортивный директор, создается новая команда. Третье место для «Зенита» - это скромный результат. Среди болельщиков команды было довольно много тех, кто был против Мирчи Луческу. Руководство «Зенита» прислушивается к этому. Это революционный ход, идет обновление «Зенита». Я поддерживаю это, так и должно быть, – передает слова Орлова «Р-Спорт».

Напомним, что совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

Напомним, Луческу стал главным тренером «Зенита» в мае 2016 года. Во главе команды румынский тренер выиграл Суперкубок России и дошел до 1/16 финала Лиги Европы.