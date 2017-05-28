Артем Дзюба: Нормальные спартачи заслужили чемпионство, а на жалких сектантов не стоит обращать внимание
Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как он
воспринял чемпионство «Спартака».
– Как вам удалось пережить
стресс, связанный с чемпионством «Спартака»?
– Не было никакого стресса. Пережил данное событие очень спокойно. Более того, рад за многих ребят и за большинство спартаковских болельщиков – за исключением тех, кто считает своей обязанностью писать обо мне гадости. Нормальные спартачи заслужили это чемпионство. А на тех жалких людей, которых я, собственно, и назвал сектантами, не стоит обращать внимание.
– При этом в одном из интервью, вы сказали, цитирую: «Просто в
этот год все было сделано так, чтобы выиграл «Спартак». Поясните, что имели в
виду?
– Не буду. Опять скажут, что я говорю гадости. Футбольные люди и так все поняли, – цитирует Дзюбу официальный сайт РФС.
Напомним,
что до перехода в «Зенит» Дзюба выступал за «Спартак».