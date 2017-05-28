Саша Обрадович: Поздравляю ЦСКА, они заслужили эту победу

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович прокомментировал игру своей команды во втором матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

- Поздравляю ЦСКА, они заслужили эту победу. Мы совершили слишком много мелких тактических ошибок и придали уверенности команде, которая постоянно за них наказывает. Но серия еще не закончена. На протяжении большей части обоих матчей мы показывали хороший баскетбол и приносили им проблемы. Мы вернемся домой, чтобы попытаться вновь сыграть в Москве, передает слова Обрадовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, что во втором матче ЦСКА дома одолел «Локомотив-Кубань» со счетом 84:71 (20:15, 18:21, 25:21, 21:14) . После этой встречи ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. Серия длится до трех побед одной из команд. Третий матч состоится на площадке «Локомотива-Кубани» 31 мая.