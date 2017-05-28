Франческо Тотти: Я боюсь того, что будет дальше
После
последнего матча за «Рому», в котором его команда обыграла «Дженоа» (3:2), Франческо
Тотти признался, что завершение карьеры вызывает у него страх.
«Я боюсь
(того, что будет дальше), и мне нужна ваша помощь. Я не готов сказать, что все
закончено. К сожалению, наступил тот момент, который, как я надеялся, не
наступит никогда. За последние годы обо мне было сказано много прекрасных слов.
Вы всегда поддерживали меня, подстегивали меня в сложные моменты. Поэтому я
хотел был поблагодарить всех вас.
Я
плакал, как сумасшедший. Нельзя просто так забыть эти 25 лет. Я хочу поблагодарить
всех, хоть это и нелегко для меня. Я говорил с женой о том, что для меня
значили все эти годы.
Благодарю
мать и отца, моего брата, семью и друзей. Также говорю спасибо тебе, моя жена,
и моим троим детям. Невозможно описать 28 лет несколькими фразами. Я хотел бы
написать песню или стих, но я не очень хорош в этом. Я пытался объяснить все по
своему, это для меня проще», - цитирует Тотти Football Italia. Это текст обращения Франческо болельщикам
«Ромы», которое он произнес после матча.
Напомним,
Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в
составе команды он провел 786 матчей и забил 307 голов. В завершившемся сезоне
Тотти провел в составе «Ромы» 17 матчей, в которых отличился двумя забитыми
мячами.
Ранее сообщалось, что Тотти после завершения карьеры будет работать в структуре клуба.
Матч
Голы
Пеллегри 3 (0:1). Джеко 10 (1:1). Де Росси 73 (2:1). Лазович 78 (2:2). Перотти 90 (3:2).
Состав
Рома: Щесны, Эмерсон (Руй, 16), Фасио, Манолас, Рюдигер, Де Росси, Салах (Тотти, 54), Стротман, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 69), Джеко
Дженоа: Ламанна, Джентилетти, Бираши, Муньос, Лаксальт, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Велозу, Лазович, Палладино (Нинкович, 50), Пеллегри (Нтчам, 69)
Предупреждения:
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
28 мая 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция