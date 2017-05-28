Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА84 : 71Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0 (3:5)СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Франческо Тотти: Я боюсь того, что будет дальше

Источник:  Football ItaliaКомментарии

После последнего матча за «Рому», в котором его команда обыграла «Дженоа» (3:2), Франческо Тотти признался, что завершение карьеры вызывает у него страх.

«Я боюсь (того, что будет дальше), и мне нужна ваша помощь. Я не готов сказать, что все закончено. К сожалению, наступил тот момент, который, как я надеялся, не наступит никогда. За последние годы обо мне было сказано много прекрасных слов. Вы всегда поддерживали меня, подстегивали меня в сложные моменты. Поэтому я хотел был поблагодарить всех вас.

Я плакал, как сумасшедший. Нельзя просто так забыть эти 25 лет. Я хочу поблагодарить всех, хоть это и нелегко для меня. Я говорил с женой о том, что для меня значили все эти годы.

Благодарю мать и отца, моего брата, семью и друзей. Также говорю спасибо тебе, моя жена, и моим троим детям. Невозможно описать 28 лет несколькими фразами. Я хотел бы написать песню или стих, но я не очень хорош в этом. Я пытался объяснить все по своему, это для меня проще», - цитирует Тотти Football Italia. Это текст обращения Франческо болельщикам «Ромы», которое он произнес после матча.

Напомним, Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в составе команды он провел 786 матчей и забил 307 голов. В завершившемся сезоне Тотти провел в составе «Ромы» 17 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Тотти после завершения карьеры будет работать в структуре клуба.

Матч

Рома - Дженоа - 3:2 (1:1)

Голы

Пеллегри 3 (0:1). Джеко 10 (1:1). Де Росси 73 (2:1). Лазович 78 (2:2). Перотти 90 (3:2).

Состав

Рома: Щесны, Эмерсон (Руй, 16), Фасио, Манолас, Рюдигер, Де Росси, Салах (Тотти, 54), Стротман, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 69), Джеко

Дженоа: Ламанна, Джентилетти, Бираши, Муньос, Лаксальт, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Велозу, Лазович, Палладино (Нинкович, 50), Пеллегри (Нтчам, 69)

Предупреждения:

Джеко, 90; Перотти, 90 - нет

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

28 мая 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 38-й тур. «Кальяри» обыграл «Милан», «Рома» победила «Дженоа» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей заключительного тура чемпионата Италии по футболу.Форвард «Дженоа» Пеллегри стал первым автором гола в европейских топ-лигах, родившимся в 21-м веке«Рома» обыграла «Дженоа» в матче 38-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2. В составе генуэзского клуба отличился нападающий Пьетро Пеллегри.В последнем матче Тотти «Рома» на последних минутах вырвала победу у «Дженоа»Футболисты «Ромы» на своем поле сыграли вничью с «Дженоа» в заключительном туре чемпионата Италии (2:2).«Наполи» обыграл «Сампдорию», но уступил «Роме» в борьбе за второе местоМатч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Наполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Наполи».Тотти остался в запасе на свой последний матч в составе «Ромы»Стал известен стартовый состав «Ромы» на матч против «Дженоа» в рамках 38-го тура чемпионата Италии.«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро за Мбаппе«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить €130 миллионов за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Eurosport.fr.«Кальяри» обыграл «Милан» в последнем туре чемпионата ИталииМатч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.«Рома» – «Дженоа». Гости сыграют в специальных футболках в честь ТоттиСегодня в последнем туре чемпионата Италии «Рома» примет «Дженоа». Гости сыграют в специальных футболках, посвященных нападающему римлян Франческо Тотти.«Интер» не готов отпускать Перишича в «Манчестер Юнайтед» меньше чем за 55 миллионов евро«Интер» и «Манчестер Юнайтед» пока не сошлись в цене за полузащитника Ивана Перишича.Президент «Сассуоло»: Не ожидал, что Ди Франческо покинет насПрезидент «Сассуоло» Джорджо Куинци прокомментировал решение наставника команды Эусебио Ди Франческо возглавить «Рому».Роберто Манчини: Жалею, что не довелось тренировать ТоттиБывший тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини поделился мнением о игроке «Ромы» Франческо Тотти.«Челси» готов платить Бонуччи восемь миллионов евро в год«Челси» не оставляет попыток приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Чемпионы Англии предложили 30-летнему итальянцу контракт с зарплатой в восемь миллионов евро.«Аталанта» обыграла «Кьево» и обошла «Лацио»Футболисты «Аталанты» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии обыграли «Кьево» из Вероны.«Ювентус» в ранге чемпиона вырвал победу у «Болоньи»Футболисты «Болоньи» в матче последнего 38-го тура чемпионата Италии проиграли «Ювентусу» из Турина.«Наполи» продлил контракт с Мертенсом до 2020 годаПолузащитник Дрис Мертенс продлил контракт с «Наполи», сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.«Зенит» интересуется защитником «Дженоа», дисквалифицированным за участие в договорных матчахЗащитник «Дженоа» Армандо Иццо летом может перейти в петербургский «Зенит».«Галатасарай» интересуется Баккой и АсамоаТурецкий «Галатасарай» проявляет интерес к форварду «Милана» Карлосу Бакке и защитнику «Ювентуса» Квадво Асамоа.Агент Доннаруммы: Не думаю, что «Милан» мог поставить ультиматум моему клиентуАгент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола прокомментировал информацию о том, что клуб поставил ему ультиматум. Он сказал, что у него нет такой информации.Мората отказался от перехода в «МЮ» ради «Милана»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.Щесны может заменить Доннарумму в «Милане»Голкипер «Ромы» Войцех Щесны может перейти в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Футбол
Виталий Мутко: Главное, что стыковые матчи прошли в честной спортивной борьбе
Футбол
Президент Армении наградил Мхитаряна медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени
Футбол
Михаил Боярский: Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится
Футбол
Артем Дзюба: Кокорин отличный парень, пусть СМИ и пытаются вылепить из него какого-то негодяя
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Франческо Тотти
Франческо Тоттивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости