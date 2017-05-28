Франческо Тотти: Я боюсь того, что будет дальше

После последнего матча за «Рому», в котором его команда обыграла «Дженоа» (3:2), Франческо Тотти признался, что завершение карьеры вызывает у него страх.

«Я боюсь (того, что будет дальше), и мне нужна ваша помощь. Я не готов сказать, что все закончено. К сожалению, наступил тот момент, который, как я надеялся, не наступит никогда. За последние годы обо мне было сказано много прекрасных слов. Вы всегда поддерживали меня, подстегивали меня в сложные моменты. Поэтому я хотел был поблагодарить всех вас.

Я плакал, как сумасшедший. Нельзя просто так забыть эти 25 лет. Я хочу поблагодарить всех, хоть это и нелегко для меня. Я говорил с женой о том, что для меня значили все эти годы.

Благодарю мать и отца, моего брата, семью и друзей. Также говорю спасибо тебе, моя жена, и моим троим детям. Невозможно описать 28 лет несколькими фразами. Я хотел бы написать песню или стих, но я не очень хорош в этом. Я пытался объяснить все по своему, это для меня проще», - цитирует Тотти Football Italia. Это текст обращения Франческо болельщикам «Ромы», которое он произнес после матча.

Напомним, Тотти дебютировал в «Роме» 28 марта 1993 года в матче с «Брешией». За 25 лет в составе команды он провел 786 матчей и забил 307 голов. В завершившемся сезоне Тотти провел в составе «Ромы» 17 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Тотти после завершения карьеры будет работать в структуре клуба.