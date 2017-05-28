Виталий Мутко: Внешние факторы, на которые пытался обратить внимание Луческу, ни при чем

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал отставку Мирчи Луческу с поста главного тренера «Зенита».

- Думаю, акционеры клуба знают, что они делают, когда принимают решения об изменениях. Мы со своей стороны нацелены на то, чтобы у нас было как можно больше сильных конкурентоспособных клубов. Не знаю, что не получилось у Луческу. Команда не так выглядела весь сезон. И какие-то внешние факторы, на которые он все время пытался обратить внимание, ни при чем тут, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» расторг контракт с Мирчей Луческу. Сообщается, что новым главным тренером команды может стать итальянец Роберто Манчини.