Определились 22 участника Лиги чемпионов, пробившиеся в групповой турнир напрямую

Стали известны 22 участника группового турнира Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

В Лиге чемпионов сыграют такие команды: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д (все — Германия), «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все — Англия), «Ювентус», «Рома» (оба — Италия), «Монако», «ПСЖ» (оба — Франция), «Бенфика», «Порту» (оба — Португалия), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина), «Андерлехт» (Бельгия), «Фейеноорд» (Голландия), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария).

В первой корзине при жеребьевке будут посеяны «Реал», «Ювентус», «Бавария», «Монако», «Челси», «Спартак», «Шахтер» и «Бенфика». Остальные участники турнира определятся по итогам квалификации. Жеребьевка группового турнира состоится 24 августа в Монте-Карло.