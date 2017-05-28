Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА84 : 71Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0 (3:5)СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Определились 22 участника Лиги чемпионов, пробившиеся в групповой турнир напрямую

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны 22 участника группового турнира Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

В Лиге чемпионов сыграют такие команды: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д (все — Германия), «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все — Англия), «Ювентус», «Рома» (оба — Италия), «Монако», «ПСЖ» (оба — Франция), «Бенфика», «Порту» (оба — Португалия), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина), «Андерлехт» (Бельгия), «Фейеноорд» (Голландия), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария).

В первой корзине при жеребьевке будут посеяны «Реал», «Ювентус», «Бавария», «Монако», «Челси», «Спартак», «Шахтер» и «Бенфика». Остальные участники турнира определятся по итогам квалификации. Жеребьевка группового турнира состоится 24 августа в Монте-Карло.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Самедов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом».Генеральный директор «Ювентуса»: Уважаем «Реал», но не боимсяГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов.Андреа Бардзальи: Верим в победу над «Реалом»Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».Гендиректор «Боруссии»: Версия следствия по поводу взрыва перед матчем с «Монако» кажется мне сомнительнойГенеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сомневается в официальной версии следствия о корыстных мотивах 28-летнего выходца из России, предположительно, устроившего взрыв у автобуса с футболистами клуба. Напомним, что это произошло перед матчем Лиги чемпионов против «Монако», после чего игра была перенесена.Финал Лиги чемпионов впервые сыграют при закрытой крыше стадионаВо время финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом» будет закрыта крыша стадиона «Миллениум» в Кардиффе. Это первый случай в истории финалов турнира.Жерар Пике: в финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, за кого будет переживать в финале Лиги чемпионов.Массимилиано Аллегри: Хочу продолжить работу в «Ювентусе»Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал, что не собирается покидать команду.Пауло Дибала: «Реал» очень силен в атаке, мы – в оборонеФорвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поделился своим мнением о предстоящем матче против мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.Бэйл и Карвахаль приняли участие в тренировке «Реала»Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл и защитник Даниэль Карвахаль провели в четверг тренировку в общей группе. Оба игрока продолжают восстановление после травм и рассчитывают набрать форму к финалу Лиги чемпионов с «Ювентусом».Андреа Бардзальи: В любом матче может произойти все, что угодно. Игра с «Реалом» – не исключениеЗащитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи дал комментарий в преддверии матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.Моуринью отказался отвечать на вопрос о трансфере ГризманнаКак сообщают СМИ, грядущим летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнит форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионовКак сообщает Marca, защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль должен восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».Моуринью – первый тренер, выигравший ЛЧ и ЛЕ более одного разаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.«МЮ» может сыграть со «Спартаком» в групповой стадии Лиги чемпионовПосле победы «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2016/17 определился еще один участник группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Команда Жозе Моуринью может стать соперником «Спартака».«Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионовАнглийский «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, причем вступит в борьбу с группового этапа.Александр Атаманенко: Билеты на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов могут не поступить в свободную продажуКоммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как будут реализовываться билеты на домашние матчи команды в Лиге чемпионов.«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов в фиолетовой формеМадридский «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» в гостевом комплекте формы. Об этом сообщает испанская AS.«Уэмбли» на время окрасился в цвета ЦСКАСтадион «Уэмбли» в Лондоне на некоторое время окрасился в цвета московского ЦСКА.Массимо Каррера: Надеюсь, Промес останется игроком «Спартака» к нашему старту в Лиге чемпионовГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов.Андрей Червиченко: «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионовАндрей Червиченко: «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионовБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги завершившегося сезона РФПЛ.
Футбол
Виталий Мутко: Главное, что стыковые матчи прошли в честной спортивной борьбе
Футбол
Президент Армении наградил Мхитаряна медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени
Футбол
Михаил Боярский: Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится
Футбол
Артем Дзюба: Кокорин отличный парень, пусть СМИ и пытаются вылепить из него какого-то негодяя
все новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости