Анатолий Бышовец: Оснований уволить Луческу было достаточно

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал увольнение с этой должности Мирчи Луческу. Он считает такое решение обоснованным.

«Думаю, оснований уволить Луческу было достаточно. Логически это оправданное решение. Прежде всего причина – это результат «Зенита» и в первенстве России, где команда заняла только третье место и не добилась возможности играть в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.

Этого было достаточно для принятия такого решения. Тем более оно подкреплялось тем, что в основе этих результатов лежало, прежде всего, качество игры», - цитирует Бышовца «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» расторг контракт с Мирчей Луческу. Сообщается, что новым главным тренером команды может стать итальянец Роберто Манчини.