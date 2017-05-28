Анатолий Бышовец: Оснований уволить Луческу было достаточно
Бывший главный тренер
«Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал увольнение с этой должности Мирчи
Луческу. Он считает такое решение обоснованным.
«Думаю, оснований уволить Луческу было достаточно. Логически это оправданное решение. Прежде всего причина – это результат «Зенита» и в первенстве России, где команда заняла только третье место и не добилась возможности играть в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.
Этого было достаточно для
принятия такого решения. Тем более оно подкреплялось тем, что в основе этих
результатов лежало, прежде всего, качество игры», - цитирует Бышовца «Р-Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» расторг контракт
с Мирчей Луческу. Сообщается, что новым главным тренером команды может стать
итальянец Роберто Манчини.