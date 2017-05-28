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«Интер» разгромил «Удинезе» в последнем туре серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Удинезе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Интера».

В составе победителей дубль сделал Эдер, также отличились Марсело Брозович и Иван Перишич, а Габриэле Анджелла поразил собственные ворота. У гостей забили Андрийя Балич и Дуван Сапата.

«Интер» набрал 62 очка, занял седьмое место и не сумел пробиться в еврокубки. «Удинезе» с 45 очками стал 13-м.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

Матч

Интер - Удинезе - 5:2 (3:0)

Голы

Эдер 5 (1:0). Перишич 18 (2:0). Брозович 36 (3:0). Эдер 54 (4:0). Балич 76 (4:1). Анджелла 78 (5:1 - автогол). Сапата 90 (5:2).

Состав

Интер: Карриссо, Сантон (Сэйнсбери, 71), Д'Амброзио, Андреолли, Кандрева, Перишич (Паласио, 56), Гальярдини, Кондогбиа, Медель (Нагатомо, 46), Брозович, Эдер

Удинезе: Скуффет, Анджелла, Видмер, Силва, Орто (Матос, 29), Фелипе, Балич, Хальфредссон (Эвангелиста, 60), Янкто (Агеманг-Баду, 46), Теро, Сапата

Предупреждения:

Д'Амброзио, 63; Сэйнсбери, 83 - Видмер, 71

Судья:

Алеандро Ди Паоло (Италия)

Место и дата

28 мая 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция


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