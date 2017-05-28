«Интер» разгромил «Удинезе» в последнем туре серии А

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Удинезе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Интера».

В составе победителей дубль сделал Эдер, также отличились Марсело Брозович и Иван Перишич, а Габриэле Анджелла поразил собственные ворота. У гостей забили Андрийя Балич и Дуван Сапата.

«Интер» набрал 62 очка, занял седьмое место и не сумел пробиться в еврокубки. «Удинезе» с 45 очками стал 13-м.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур