«Интер» разгромил «Удинезе» в последнем туре серии А
Матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Интером»
и «Удинезе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Интера».
В составе победителей дубль сделал Эдер, также отличились
Марсело Брозович и Иван Перишич, а Габриэле Анджелла поразил собственные ворота. У гостей забили Андрийя Балич и Дуван Сапата.
«Интер» набрал 62 очка, занял седьмое место и не сумел
пробиться в еврокубки. «Удинезе» с 45 очками стал 13-м.
Чемпионат Италии. Серия А
38-й тур
Матч
Голы
Эдер 5 (1:0). Перишич 18 (2:0). Брозович 36 (3:0). Эдер 54 (4:0). Балич 76 (4:1). Анджелла 78 (5:1 - автогол). Сапата 90 (5:2).
Состав
Интер: Карриссо, Сантон (Сэйнсбери, 71), Д'Амброзио, Андреолли, Кандрева, Перишич (Паласио, 56), Гальярдини, Кондогбиа, Медель (Нагатомо, 46), Брозович, Эдер
Удинезе: Скуффет, Анджелла, Видмер, Силва, Орто (Матос, 29), Фелипе, Балич, Хальфредссон (Эвангелиста, 60), Янкто (Агеманг-Баду, 46), Теро, Сапата
Предупреждения:
Д'Амброзио, 63; Сэйнсбери, 83 - Видмер, 71
Судья:
Алеандро Ди Паоло (Италия)
Место и дата
28 мая 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция