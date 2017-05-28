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«Кротоне» обыграл «Лацио» и остался в серии А, «Эмполи» вылетел

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Лацио» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Кротоне».

В составе победителей дубль сделал Андреа Налини, еще один мяч в активе Диего Фальчинели. У «Лацио» с пенальти отличился Чиро Иммобиле. Отметим, что у гостей был удален Баштуш.

«Кротоне» набрал 34 очка, вышел на 17-е место и спасся от вылета из серии А. Это произошло и благодаря тому, что в параллельном матча «Эмполи» проиграл на выезде уже вылетевшему «Палермо» - 1:2. «Эмполи» с 32 очками занял 18-е место и понизился в классе.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

Матч

Кротоне - Лацио - 3:1 (2:1)

Голы

Налини 14 (1:0). Фалькинели 22 (2:0). Иммобиле 26 (2:1 - пен.). Налини 60 (3:1).

Состав

Кротоне: Кордаз, Феррари, Чеккерини, Сампиризи, Крисетиг, Барберис, Мартелла, Роден, Тонев (Котник, 90), Налини (Месба, 88), Фалькинели (Борелло, 90)

Лацио: Стракоша, Баштуш, Фортуна, Раду, Баста, Патрик, Мугрия, Милинкович-Савич, Биглия (Крекко, 69), Иммобиле, Андерсон (Росси, 69)

Предупреждения:

Фалькинели, 23; Крисетиг, 33; Налини, 60 - Баштуш, 21; Патрик, 42; Биглия, 45; Мугрия, 58

Удаления:

нет - Баштуш, 42

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

28 мая 21:45, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

Матч

Палермо - Эмполи - 2:1 (0:0)

Голы

Несторовски 76 (1:0). Энрике 84 (2:0). Крунич 87 (2:1).

Состав

Палермо: Фулиньяти, Гонсалес, Ционек, Алеесами, Гольданига, Рисполи, Руджерио (Энрике, 60), Яяло (Балог, 74), Чочев, Диаманти (Ло Фасо, 82), Несторовски

Эмполи: Пелаготти, Коста, Лаурини, Беллуччи, Паскуаль, Кроче, Зайц (Пуккиарелли, 60), Крунич, Диуссе, Тиам, Маккароне (Марилунго, 58)

Предупреждения:

Алеесами, 11; Диаманти, 69; Чочев, 90 - Беллуччи, 39; Диуссе, 49; Лаурини, 66; Коста, 67

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

28 мая 21:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция


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