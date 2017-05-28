«Кротоне» обыграл «Лацио» и остался в серии А, «Эмполи» вылетел

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Лацио» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Кротоне».

В составе победителей дубль сделал Андреа Налини, еще один мяч в активе Диего Фальчинели. У «Лацио» с пенальти отличился Чиро Иммобиле. Отметим, что у гостей был удален Баштуш.

«Кротоне» набрал 34 очка, вышел на 17-е место и спасся от вылета из серии А. Это произошло и благодаря тому, что в параллельном матча «Эмполи» проиграл на выезде уже вылетевшему «Палермо» - 1:2. «Эмполи» с 32 очками занял 18-е место и понизился в классе.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур