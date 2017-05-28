Доменико Кришито: Футбол никогда не забудет о Тотти

Защитник «Зенита» Доменико Кришито обратился в нападающему «Ромы» Франческо Тотти в своем инстаграме.

- Для меня честь играть с тобой и совершить самую большую ошибку моей карьеры в игре против тебя. Футбол никогда не забудет о тебе, потому что ты и есть футбол! Спасибо и удачи, – написал Кришито в инстаграме.

Un onore averti affrontato più di una volta.. un onore aver commesso l'errore più grande della mia carriera contro di te..il calcio non si dimenticherà mai di te perché tu sei IL CALCIO!!!! Grazie e in bocca al lupo #capitano #totti A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on May 28, 2017 at 12:19pm PDT



Напомним, матч 38-го тура чемпионата Италии «Дженоа» - «Рома» стал последним для Франческо Тотти в профессиональной карьере. В течение всей карьеры он выступал за римский клуб с 1992 года.

Доменико Кришито выступает за «Зенит» с 2009 года. Ранее защитник играл в «Ювентусе» и «Дженоа».

В матче 4-го тура чемпионата Италии-2007/08 Франческо Тотти оформил дубль в ворота «Ювентуса после двух ошибок Кришито, после чего нынешнего защитника «Зенита» в перерыве заменили на Никола Легроталье.

