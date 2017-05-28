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Доменико Кришито: Футбол никогда не забудет о Тотти

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито обратился в нападающему «Ромы» Франческо Тотти в своем инстаграме.

- Для меня честь играть с тобой и совершить самую большую ошибку моей карьеры в игре против тебя. Футбол никогда не забудет о тебе, потому что ты и есть футбол! Спасибо и удачи, – написал Кришито в инстаграме.


Напомним, матч 38-го тура чемпионата Италии «Дженоа» - «Рома» стал последним для Франческо Тотти в профессиональной карьере. В течение всей карьеры он выступал за римский клуб с 1992 года.

Доменико Кришито выступает за «Зенит» с 2009 года. Ранее защитник играл в «Ювентусе» и «Дженоа».

В матче 4-го тура чемпионата Италии-2007/08 Франческо Тотти оформил дубль в ворота «Ювентуса после двух ошибок Кришито, после чего нынешнего защитника «Зенита» в перерыве заменили на Никола Легроталье.

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