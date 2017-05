Доменико Кришито: Футбол никогда не забудет о Тотти

Un onore averti affrontato più di una volta.. un onore aver commesso l'errore più grande della mia carriera contro di te..il calcio non si dimenticherà mai di te perché tu sei IL CALCIO!!!! Grazie e in bocca al lupo #capitano #totti

A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on May 28, 2017 at 12:19pm PDT