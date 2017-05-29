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Артем Дзюба: Нам бы объединиться, чтобы вытащить себя за волосы из болота

Источник:  РФСКомментарии

Форвард сборной России Артем Дзюба высказался о проблемах отечественного футбола.

«Фразы, что мы и наш футбол – г**** после вылета с Евро-2016, никто на самом деле не говорил. Да и вообще вся та история сильно раздута. На самом деле все было достаточно обыденно: братья Березуцкие сидели у тренера, Вася позвонил мне и пригласил зайти, еще сам пришел Игорь Смольников, которого угнетали допущенные оплошности. И мы не в таком уж и долгом разговоре признали, что все вместе обделались по полной программе. Нормальный рабочий диалог после вдрызг проигранного матча.

Что нужно сделать, чтобы перестать обделываться? Ох, это долгая тема, боюсь, не для данного интервью. И о детском футболе надо говорить, и о многих вещах во взрослом. Но главное, как мне кажется, – об абсолютном преобладании негатива, который просто угнетает. Все у футболистов плохо, и зажрались они, и ничего не хотят, и номер на поле отбывают. В общем, просто то самое слово, что не произносилось в номере Слуцкого после Евро.

А если задаться вопросами, у нас что – лучшие болельщики в мире? Нет. Или, может, футбол на ТВ показывают качественнее всех на планете? Тоже нет. И так далее, и тому подобное. Зато все смешивают с дерьмом исключительно игроков. Выходить на поле в такой атмосфере очень тяжело. Нам бы – всем тем, кто имеет отношение к футболу, – объединиться, чтобы вытащить себя за волосы из болота, понять, что игроки очень хотят выиграть, а если это не получается, то переживают даже больше болельщиков. Но нет, главное – потоптаться по футболистам, это же самое сладкое.

Мы, конечно, ответственности с себя не снимаем. Понятно, что главное – результат, а все остальное – лирика. Но добиться результата на постоянной основе, не развернув ситуацию вокруг футбола на 180 градусов, в позитивное русло, будет крайне тяжело, если вообще возможно», – цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.

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