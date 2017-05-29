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Макарова и Веснина начнут выступление на «Ролан Гаррос» матчем с Ферро и Йеролимос

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 29 мая, состоялась жеребьевка парных сеток «Ролан Гаррос».

В женском турнире первый номер посева у Бетани Маттек-Сэндс из США и представительницы Чехии Люси Шафаржовой. В первом круге им предстоит сыграть против Ализе Корне (Франция) и Элисе Мертенс (Бельгия).

Отметим, что вторые сеяные, Екатерина Макарова и Елена Веснина из России, откроют турнир матчем с молодыми местными теннисистками – Фионой Ферро и Марго Йеролимос.

Мартина Хингис из Швейцарии и Чань Юнжань (Китай) оказались в верхней половине вместе с Маттек-Сэндс и Шафаржовой. Там же находятся россиянка Светлана Кузнецова и Младенович, которые стартуют матчем с Шелби Роджерс и Хитер Уотсон.

Добавим, что Наталья Вихлянцева в паре с Юлией Путинцевой встретится с Кирстен Флипкенс и Франческой Скьявоне. Евгения Родина и Варвара Лепченко сыграют с Пэн Шуай и Дуань Инь-Инь. 

Соперницами Дарьи Касаткиной и Ирины Хромачевой по первому раунду стали Рэйчель Атаво и Елена Остапенко. Анастасия Павлюченкова и Дарья Гаврилова проведут встречу с четвертыми сеяными, Саней Мирзой и Ярославой Шведовой. Алла Кудрявцева и Александра Панова сыграют с Шуко Аоямой и Ян Чжаохуань.

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