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В финале Кубка Белоруссии ОМОН применил силу к фанатам, выбежавшим на поле (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня футболисты брестского «Динамо» обыграли солигорский «Шахтер» в финале Кубка Белоруссии. 

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Динамо» – 10:9.

Отметим, что некоторые фанаты победившей команды выбежали на поле для празднования вместе с футболистами. Сотрудники ОМОНа применили силу в отношении болельщиков.

«ОМОН применил силу против фанатов брестского «Динамо», которые пытались прорваться на поле», – говорится в сообщении Belultras в Twitter.

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