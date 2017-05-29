В финале Кубка Белоруссии ОМОН применил силу к фанатам, выбежавшим на поле (видео)
Сегодня футболисты брестского «Динамо» обыграли солигорский «Шахтер» в финале Кубка Белоруссии.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Динамо» – 10:9.
Отметим, что некоторые фанаты победившей команды выбежали на поле для празднования вместе с футболистами. Сотрудники ОМОНа применили силу в отношении болельщиков.
«ОМОН применил силу против фанатов брестского «Динамо», которые пытались прорваться на поле», – говорится в сообщении Belultras в Twitter.
Омон применил силу против фанатов брестского "Динамо", которые пытались прорваться на поле, Демешко и Цеван отбивали фанатов. pic.twitter.com/n6KVQGZJ13— Belultras.by (@belultras_by) 28 мая 2017 г.
Прорыв фанатов Динамо Брест pic.twitter.com/VEB0RS8Nzh— Belultras.by (@belultras_by) 28 мая 2017 г.
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