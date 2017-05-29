Сборная России вышла на чемпионат мира, не проиграв ни одного матча в квалификации

Волейболисты сборной России нанесли поражение команде Эстонии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Таллине, завершилась со счетом 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19).

Таким образом, команда из РФ обеспечила себе путевку на турнир, который состоится в следующем году в Италии и Болгарии.

Отметим, что подопечные Сергея Шляпникова выиграли все матчи в квалификации.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Второй раунд

Группа D

Россия – Эстония – 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19)

Итоговое положение:

1. Россия – 15 очков

2. Эстония – 12

3. Румыния – 9

4. Черногория – 5

5. Венгрия – 4

6. Косово – 0