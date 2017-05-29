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Сборная России вышла на чемпионат мира, не проиграв ни одного матча в квалификации

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты сборной России нанесли поражение команде Эстонии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Таллине, завершилась со счетом 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19).

Таким образом, команда из РФ обеспечила себе путевку на турнир, который состоится в следующем году в Италии и Болгарии.

Отметим, что подопечные Сергея Шляпникова выиграли все матчи в квалификации.

Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Второй раунд
Группа D

Россия – Эстония – 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19)

Итоговое положение: 

1. Россия – 15 очков
2. Эстония – 12 
3. Румыния – 9
4. Черногория – 5
5. Венгрия – 4
6. Косово – 0

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