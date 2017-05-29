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Лучший бомбардир чемпионата Шотландии близок к переходу в «Милан»

Источник:  ExpressКомментарии

Форвард «Селтика» Мусса Дембеле может перебраться грядущим летом в серию А. Об этом сообщает Express.

Согласно источнику, на игрока сборной Франции претендует «Милан», который продолжает поиски нападающего. Отмечается, что «россонери» готовы составить конкуренцию за футболиста таким клубам, как «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».

Сам Дембеле готов перебраться в «Милан», поскольку ему нравится проект, предложенный новым руководством клуба. При этом источник уверяет, что сумма трансфера составит 40 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» провел предварительные переговоры по трансферу 20-летнего футболиста в январе 2017 года. Действующий чемпион Италии контактировал с его агентом, когда нападающий выступал за «Фулхэм» в 2015 году. «Ювентус» собирается удовлетворить требования «Селтика» и приобрести нападающего этим летом.

В минувшем сезоне 20-летний Дембеле провел во всех турнирах 49 матчей, забил 32 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста шотландской команды в 5 млн евро, а его контракт с «Селтиком» рассчитан до 2020 года.

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